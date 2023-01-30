Экс-разведчик из США Скотт Риттер прокомментировал заявление президента Украины Зеленского о поставках западных танков. Напомним, что украинский лидер заявил о необходимости как можно быстрее отправить боевые машины в Киев, так как если США протянут время до августа, то будет уже поздно.

Риттер назвал это заявление признанием поражения ВСУ, сигналом для Запада о том, что украинская армия уже ни на что не способна.

“Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит”, – цитирует военного эксперта РИА Новости.

По словам Риттера, в НАТО тоже никто не верит в успехи Украины, поэтому Запад подбирает для поставок оружие, не способное помочь Киеву переломить ситуацию. Когда зашла речь о передаче истребителей, канцлер Германии Олаф Шольц четко и ясно заявил, что об этом не может быть и речи.