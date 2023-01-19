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Украинские ВС все чаще стали использовать промышленные дроны, которые заточены под перевозку тяжеловесных грузов. Эти беспилотники, по мнению командира добровольческого отряда спецназначения “Троя” с позывным “Алабай”, являются очень опасными для бронетехники ВС РФ.

Офицер пояснил, что гексакоптеры обладают повышенной грузоподъемностью. В отличие от турецких “Байрактаров” они способны перевозить сразу несколько снарядов или мин калибра 120 миллиметров. Кроме того, они развивают большую скорость, что дает возможность наносить удары максимально оперативно.

Возможность перевозить и наносить удары такими снарядами создает риски для танков, бронетранспортеров и другой российской техники, поэтому необходимо предпринимать меры для борьбы с подобными беспилотниками ВСУ.

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