Конфликт на Украине продемонстрировал, что мир сейчас разделен на Запад и Юг, причем второй постоянно «расширяется», а первый вынужден «ужиматься», уверен французский политолог Доминик Моиси. При этом он считает, что подобное положение дел сохранится на протяжении многих лет.

В своей публикации в издании Ouest-France эксперт рассказал, что если раньше к Югу относились исключительно бедные государства, то сейчас ситуация изменилась. Достаточно взглянуть на пример Катара, ряда ближневосточных, латиноамериканских и даже африканских стран.

Юг, который стремительно расширяется, выбирает сотрудничество с Россией и Китаем, а не с Соединенными Штатами и другими западными странами, стремящимися во что бы то ни стало диктовать свои условиях. Поэтому Западу со временем придется научиться вести себя скромнее, чем сейчас.