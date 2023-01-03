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Конфликт на Украине продемонстрировал, что мир сейчас разделен на Запад и Юг, причем второй постоянно «расширяется», а первый вынужден «ужиматься», уверен французский политолог Доминик Моиси. При этом он считает, что подобное положение дел сохранится на протяжении многих лет.

В своей публикации в издании Ouest-France эксперт рассказал, что если раньше к Югу относились исключительно бедные государства, то сейчас ситуация изменилась. Достаточно взглянуть на пример Катара, ряда ближневосточных, латиноамериканских и даже африканских стран.

Юг, который стремительно расширяется, выбирает сотрудничество с Россией и Китаем, а не с Соединенными Штатами и другими западными странами, стремящимися во что бы то ни стало диктовать свои условиях. Поэтому Западу со временем придется научиться вести себя скромнее, чем сейчас.

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