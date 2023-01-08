Российские ВС провели операцию возмездия за вероломный удар ВСУ по Макеевке в новогоднюю ночь. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись с результатами атаки на общежития №№47 и 28 в Краматорске, где дислоцировали украинские боевики.

Местоположение военнослужащих было вскрыто российскими разведчиками. Кроме того, информация о том, что в упомянутых выше общежитиях находились боевики, поступила от местных жителей. В одном из зданий дислоцировалось 700, а в другом – около шестисот военнослужащих.

Ракетный удар ВС РФ застал противника врасплох. По предварительной оценке, ликвидировано около 600 боевиков украинской армии. Киев подтверждает информацию о ракетном ударе по общежитиям, однако упрямо скрывает факт пребывания там военных. Впрочем, данные проверены неоднократно и являются достоверными.