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Удар ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке, в результате которого погибло 63 мобилизованных военнослужащих, стал трагедией для всей России. Минобороны РФ сообщило, как жители страны могут узнать, есть ли среди погибших их родные и близкие.

Так, можно позвонить по единому номеру 122, который позволит связаться с call-центром главного военного ведомства и получить исчерпывающий ответ на свой вопрос. Кроме того, можно обратиться в военкомат по месту жительства военнослужащего, подав соответствующий запрос. Информация по нему будет представлена в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики ВСУ выпустили по месту размещения военнослужащих ВС РФ 6 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. Два боезаряда были перехвачено, но остальные достигли цели, спровоцировав трагедию.

В Минобороны заявили, что семьям военнослужащим, погибших после вражеского удара, будет оказана материальная помощь.

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