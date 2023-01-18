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Несмотря на вероятность эскалации конфликта с Москвой, Вашингтон всё же может помочь Украине в её стремлении захватить полуостров Крым. Соответствующие варианты военной помощи сейчас обдумывают в Белом доме. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназваные источники из числа американских высокопоставленных чиновников – передаёт “Газета.ру”.

Уточняется, что администрация президента Джо Байдена исходит из того, что реальная угроза Крыму укрепит позиции Киева на будущих переговорах с Россией – рано или поздно, но они всё равно состоятся.

По мнению собеседников американского СМИ, возможность применения ядерного оружия со стороны России в ответ на наступление на Крым США не особо пугает. Там заявляют, что такая угроза действительно существует, но она за последнее время померкла.

Ранее в Киеве заявляли, что в 2023 году украинская армия перейдёт в наступление. Причём целью указывались не только те регионы, которые проголосовали за присоединение к России в прошлом году, но и полуостров Крым. Там референдум о вхождении в состав России прошёл в 2014 году.

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