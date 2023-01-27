Как пишет издание The New York Times в своем материале, археологам пришлось остановить раскопки в поисках Аппиевой дороги в Риме из-за обильных грунтовых вод, с которыми не справились даже современные насосы.

Напомним, что Аппиева дорога или «королева дорог» представляет собой древнеримскую магистраль, построенную по революционной технологии для своего времени, что позволяло перемещать по ней свою армию в любую погоду.

Научные руководитель раскопок Мирелла Серлоренци сообщила, что из-за высокого уровня грунтовых вод, археологам ее группы не удается спуститься ниже. По ее словам, они встали перед выбором: приостановить раскопки или потерять информацию и знания.

Сообщается, что археологам пришлось остановить свою работу в тот момент, когда они находились на уровне, примерно в полтора метра выше поверхности улицы римской эпохи. При этом вопрос о возобновлении данных раскопок, по словам научного руководителя, будет напрямую зависеть от выделения достаточного финансирования.