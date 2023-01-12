Бойцы ВС РФ, участвующие в специальной военной операции рассказали о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным на записи новогоднего обращения. Они отметили, что после съемок удалось немного поговорить за бокалом шампанского.

Все бойцы, участвующие в записи, были награждены за свои достижения в зоне СВО. Так, лейтенант Юрий Шнайдер сумел выполнить опасную, но важную боевую задачу, за что и получил Орден Мужества. На телеканале НТВ он рассказал о боевом настрое и стремлении достичь всех целей спецоперации.

Механик-водитель Тимофей Матвеев, представляющий экипаж танка Т-72, также попал на запись новогоднего обращения. Ему было присвоено звание Героя России. Танкист сообщил, что страшно волновался на встрече с президентом, но был горд находиться в компании настоящих героев.