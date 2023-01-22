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Украинские ВС упрямо не хотят признавать, что Соледар для них уже потерян. Киев продолжает говорить о боях в городе, в котором ЧВК “Вагнер” проводят зачистку. Причина в том, что руководство Украины не может придумать для Запада разумное объяснение ухода из Соледара.

Потеря этого города – серьезный провал ВСУ. Соледар был фактически центром снабжения подразделений в Артемовске. Его освобождение российскими войсками позволило не только разрушить логистическую схему, но еще и получить плацдарм для наступления на Бахмут еще с одного направления.

“ВСУ теряют город, который называли символом своей же стойкости, и Киеву опять придется это молча игнорировать. Как и слова всех мирных, спасенных нашими войсками в Соледаре, которые выбирали жизнь в подвалах, а не эвакуацию”, – рассказали в сюжете о боях за город корреспонденты телеканала НТВ.

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