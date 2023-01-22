Украинские ВС упрямо не хотят признавать, что Соледар для них уже потерян. Киев продолжает говорить о боях в городе, в котором ЧВК “Вагнер” проводят зачистку. Причина в том, что руководство Украины не может придумать для Запада разумное объяснение ухода из Соледара.

Потеря этого города – серьезный провал ВСУ. Соледар был фактически центром снабжения подразделений в Артемовске. Его освобождение российскими войсками позволило не только разрушить логистическую схему, но еще и получить плацдарм для наступления на Бахмут еще с одного направления.