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Минобороны РФ наглядно продемонстрировало мощь самоходной артиллерийской установки “Гиацинт”, которую ВС РФ используют для защиты Кременной. Расчет такой САУ отразил очередную атаку ВСУ и сорвал планы противника, передает сайт телеканала НТВ.

На кадрах записи, опубликованной военным ведомством, видно, как САУ “Гиацинт” наносит разящие удары по позициям ВСУ, заставляя националистов спешно отступать.

“Гиацинт” – это самоходная артиллерийская установка, способная поражать любые цели с дистанции в 28 километров. Это дает возможность держать противника на расстоянии, не оставляя ему ни единого шанса прорвать оборону у Кременной.

Минобороны также сообщает, что на этом направлении активно работают военнослужащие ВДВ РФ, которые пресекают любые попытки наступления ВСУ.

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