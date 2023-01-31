На март запланирована передача ракетного фрегата “Адмирал Головко” в распоряжение Военно-морского флота России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Источник информационного агентства также сообщил, что точную передачи боевого корабля определит руководство ВМФ России.

Фрегат “Адмирал Головко” – корабль проекта 22350. Такие суда могут нести крылатые ракеты “Калибр” или “Оникс”. Кроме того, в перспективе фрегаты могут быть вооружены гиперзвуковыми ракетами “Циркон”.

На данный момент два корабля указанного проекта уже приняты на вооружение: “Адмирал Флота Советского Союза Горшков” и “Адмирал флота Касатонов” сейчас несут службу на Северном флоте. “Адмирал Головко” завершил первый этап заводских испытаний в начале декабря прошлого года.