ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На март запланирована передача ракетного фрегата “Адмирал Головко” в распоряжение Военно-морского флота России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Источник информационного агентства также сообщил, что точную передачи боевого корабля определит руководство ВМФ России.

Фрегат “Адмирал Головко” – корабль проекта 22350. Такие суда могут нести крылатые ракеты “Калибр” или “Оникс”. Кроме того, в перспективе фрегаты могут быть вооружены гиперзвуковыми ракетами “Циркон”.

На данный момент два корабля указанного проекта уже приняты на вооружение: “Адмирал Флота Советского Союза Горшков” и “Адмирал флота Касатонов” сейчас несут службу на Северном флоте. “Адмирал Головко” завершил первый этап заводских испытаний в начале декабря прошлого года.

Вам может понравиться

Британские СМИ: экс-премьер Джонсон предупреждал Путина о санкциях

Бывший глава британского правительства Борис Джонсон до начала специальной военной операции России на Украине говорил президенту Владимиру Путину о последствиях, к которым она приведёт. В частности, об экономических санкциях. Об

WSJ: генсек НАТО не смог убедить Южную Корею отправлять на Украину оружие

Сеул ответил категоричным отказом предоставлять Киеву боеприпасы или вооружение. У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не хватило аргументов, чтобы уговорить президента Юн Сук Ёля. Об этом пишет “МК” со ссылкой

Офицер разведки США Риттер назвал слова Зеленского о танках сигналом Западу о скором поражении ВСУ

Экс-разведчик из США Скотт Риттер прокомментировал заявление президента Украины Зеленского о поставках западных танков. Напомним, что украинский лидер заявил о необходимости как можно быстрее отправить боевые машины в Киев, так