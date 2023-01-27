Западные танки, которые Киев с нетерпением ждет, будут использованы для создания ударного кулака, считает военный эксперт Евгений Норин.

Он отметил, что ВСУ придется формировать новые подразделения, которые будут задействованы, скорее всего, на Запорожском направлении. Киев надеется захватить Бердянск и Мелитополь, чтобы получить выход к Азовскому морю и возможность наносить удары по Крыму, поэтому выберет именно этот регион.

Еще одна причина заключается в том, что на Донбасс, где постоянно идут ожесточенные бои, “прорубиться” с танкам будет невероятно сложно. Форсировать Днепр в Херсонской области в условиях отсутствия мостов также практически невозможно. Поэтому ВСУ остановят свой выбор на равнинной Запорожской области, где и попытаются провести танковое наступление, разъяснил эксперт.