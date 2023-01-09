Российские ВС атаковали Очаков, заявил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким. По обычаю, который соблюдают все украинские политики, он отметил, что ракетные удары пришлись по «гражданским объектам», однако на самом деле были поражены военные склады и пункты временного размещения боевиков ВСУ.

Практически все украинские «губернаторы» делают подобные заявления. Их логика проста – если военнослужащие ВСУ размещаются в школе или больнице, объект все равно остается «гражданским».

Очаков же регулярно подвергается обстрелам ВС РФ, так как в городе наблюдается нездоровая активность украинских подразделений. В городе находится и военно-морская база, поэтому он часто попадает под удары не только крылатыми ракетами, но еще и реактивными системами залпового огня.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что Очаков, как и другие города на побережье Черного моря должны быть демилитаризованы, так как это позволит минимизировать угрозу для Крыма и в частности для Севастополя, где базируется Черноморский флот.