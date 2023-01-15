Семейная пара японских аквалангистов Танака Йосукэ вместе со своей супругой Мики ныряли в водах Японского моря в окрестностях города Тоеока, когда они встретились с кальмаром гигантских размеров. При этом паре удалось снять морского гиганта на видео. Об этом сообщает местный телевизионный канал NHK.

Сообщается, что японская семейная пара работает инструкторами по подводному плаванию. По их оценкам размеры кальмара составляли примерно 2,5 метра в длину. Танака и Мики рассказали, что гигантский кальмар спокойно плавал у поверхности воды, когда они встретили его. В течение получаса он еще пробыл неподалеку от людей, после чего начал погружаться. Они рассказали, что кальмар не обращал на них никакого внимания, мирно плавая и шевеля своими гигантскими щупальцами.

Представитель Национального музея науки и природы Кубодера Цунеми, посмотрев снятые японской парой аквалангистов видеокадры, заявил, что возраст кальмара составляет примерно один-два года. По его словам, представителей данного вида гигантских кальмаров иногда замечают в водах Японского моря.