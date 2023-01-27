Танки M1 Abrams невероятно прожорливы в плане потребления топлива. Для их заправки в США и странах НАТО отлажена целая логистическая система, которая полностью отсутствует на Украине, рассказал отставной майор армии Соединенных Штатов Джон Спенсер изданию Newsweek.

Он также сообщил, что успел побывать на Украине и видел во многих городах пустые заправки либо огромные очереди к ним. Если Киев не сумеет наладить логистику, то использование “Абрамсов” превратится для него в серьезную проблему.

Еще одна сложность заключается в том, что американские танки оснащены газотурбинным двигателем, работающим на авиационном топливе. То есть, украинский дизель для их заправки не подойдет. Как Украина будет решать эту проблему, в настоящий момент сказать сложно, отметил Спенсер.