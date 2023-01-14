Соединенные Штаты продолжают испытывать терпение России, пересекая все новые и новые «красные линии». Они расширяют рубежи своего участия в конфликте, несмотря на многочисленные обещания этого не делать, пишет американское издание Newsweek.

Автор публикации Джейсон Филдс напоминает, что в поставках оружия США намеревались ограничиться лишь противотанковыми комплексами Javelin и ПЗРК «Стингер», однако позже на Украину были отправлены реактивные системы залпового огня HIMARS. Следующей «красной линией», которую перешел Вашингтон стало решение о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Однако и на этом он не остановился.

Сейчас речь зашла о танках западного образца и нет никаких гарантий, что это будет последний шаг к расширению участия в конфликте. Ведь США продолжают поставлять другое оружие, а также проводят обучение боевиков ВСУ даже на собственной территории, отмечает Филдс.