Россия имеет отличную возможность быстро завершить специальную военную операцию на Украине, пишет американское издание Newsweek. Оно ссылается на заявление депутата Верховной рады Егора Черниева.

Парламентарий заявил, что для реализации быстрого сценария ВС РФ достаточно атаковать основные транспортные артерии Западной Украины, которые соединяют страну с Европой. Это позволит перекрыть маршруты поставок натовского оружия, без которого украинская армия ничего опасного из себя не представляет.

Есть и более длительный сценарий, который РФ реализует сейчас. Это постепенное окружение мощной группировки войск, которую Киев создал на востоке. Подобный шаг затянет СВО, однако позволит уничтожить крупные силы украинской армии и добиться заявленной в качестве главной цели демилитаризации.