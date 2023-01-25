Отправляя на Украину немецкие танки “Леопард” ФРГ очень обрадует “поклонников Бандеры” во главе с бывшим послом Андреем Мельником, заявил депутат Бундестага Даниэль Рой.

Он отметил, что больше всего на Украине будут рады поставке танков из Германии националисты, последователи Бандеры, который занимался террористической деятельности во времена Великой Отечественной войны.

Напомним, что 24 января бундесвер принял решение о передаче Киеву танков Leopard 2. Оно не слишком устроило целый ряд политиков, которые уверены в эскалации конфликта после такого шага.

Рой отметил, что совсем скоро “поклонники Бандеры” смогут порадоваться и натовским истребителям, возможной передаче которых будет посвящена следующая встреча в формате “Рамштайн”.