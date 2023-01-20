Киев продолжает обстреливать мирные города Донбасса, причем использует для этой цели западное вооружение. Это означает, что и Соединенные Штаты, и НАТО являются соучастниками террористических атак на гражданское население, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

В ходе неформального заседания Совбеза ООН по «формуле Арриа» по поводу обстрелов Донбасса, созванного Россией, Небензя также отметил, что Запад не просто отправляет на Украину оружие для обстрелов мирных жителей Донбасса. Кроме того, Киев согласовывает со странами НАТО нанесение ударов.