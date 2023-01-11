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Расходы, которые Польша понесла на предоставление военной помощи, вполне реально окупить присоединением Западной Украины. Это вполне реально, но произойдет не скоро, уверен польский журналист Марек Галась.

В своей публикации в издании Niezale ny Dziennik Polityczny, перевод которой представлен РИА Новости, Галась написал, что Варшаве потребуется вложить немало средств, чтобы обеспечить лояльность жителей «Восточных Крес» (именно так называлась Западная Украина в составе Польши), а также продолжать поддерживать собственную экономику.

Напомним, ранее бывший депутат ВР Украины Илья Кива заявил, что главной целью поездки президента Владимира Зеленского во Львов была встреча с польским лидером Анджеем Дудой. Главы государств согласовывали сроки ввода на украинскую территорию ВС Польши. Также Кива отметил, что Дуда собирается требовать от РФ в качестве «репараций» согласие Украины передать под контроль Варшавы западные регионы страны.

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