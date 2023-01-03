Английские ученые провели исследование о воздействии спиртных напитков на организм человека и пришли к выводу, что людям в возрасте около 40 лет и старше полезно выпивать один-два бокала красного вина. Речь идет о людях без хронических заболеваний. Такая порция спиртного снизит риск развития болезней сосудов и сердца.

РИА Новости сообщает, ссылаясь на научный журнал The Lancet, что в рамках проведенного исследования медики сделали анализ информации о людях, проживающих в 204 странах.

Несмотря на то, что эксперты назвали тех, кому алкоголь полезен, все же не стоит забывать, что употребление спиртных напитков вредно для здоровья. А если они принимаются в неумеренных количествах, это ведет к уменьшению объема головного мозга.