ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Английские ученые провели исследование о воздействии спиртных напитков на организм человека и пришли к выводу, что людям в возрасте около 40 лет и старше полезно выпивать один-два бокала красного вина. Речь идет о людях без хронических заболеваний. Такая порция спиртного снизит риск развития болезней сосудов и сердца.

РИА Новости сообщает, ссылаясь на научный журнал The Lancet, что в рамках проведенного исследования медики сделали анализ информации о людях, проживающих в 204 странах.

Несмотря на то, что эксперты назвали тех, кому алкоголь полезен, все же не стоит забывать, что употребление спиртных напитков вредно для здоровья. А если они принимаются в неумеренных количествах, это ведет к уменьшению объема головного мозга.

Вам может понравиться

Устранить неприятный запах изо рта можно с помощью пробиотиков

Ученые сделали вывод, как можно устранить неприятный запах изо рта. Об этом написали в издании BMJ Open. Заболевание с этими симптомами называется галитоз. Возникает из-за скопления летучих соединений серы в

На иконах в Третьяковке обнаружили микроорганизмы, из которых можно создать лекарства

Корреспонденты издания «Московский Комсомолец» пообщались с руководителем группы генетической инженерии грибов и кандидатом биологических наук Александром Жгуном на тему последнего исследования, которое было проведено в Государственной Третьяковской галереи. Сообщается, что

Основа «шестого чувства» человека была определена сотрудниками Центра Макса Дельбрука

В опубликованном материале информационного агентства Parismatch сообщается об исследовании, которое было проведено немецкими учеными-генетиками, работающими в Центре Макса Дельбрюка в Берлине под руководством профессора Никколо Зампьери. Немецким ученым удалось определить,