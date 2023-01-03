Российская актриса и певица Настасья Самбурская решила отметить новогодние праздники в теплых краях. Вместе с актрисой Натальей Рудовой Настасья улетела в ОАЭ. В преддверии Нового года артистка порадовала поклонников зажигательными танцами на пляже в Дубае. А в первые дни нового года в социальных сетях появились дерзкие снимки Самбурской.

Звезда сериала «Универ. Новая Общага» уже неоднократно публиковала в социальных сетях фотографии в полуобнаженном виде. Самбурская уже не раз рассказывала, что гордится тем, что смогла довести свою фигуру до совершенства.

31 декабря 2022 года Самбурская опубликовала в популярной социальной Сети видео с танцем в своем исполнении. Отмечается, что на актрисе было надето белое бикини. Самбурская поздравила всех своих подписчиков с наступающим праздником и рассказала о своих достижениях за прошедший год. Также звезда «Универа» решила заинтриговать своих поклонников снимком, на котором она предстала, скорее всего, без одежды – пикантные места были прикрыты большой черной сумкой.