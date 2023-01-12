Российский популярный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опроверг информацию о том, что он перевел на нужды армии ВС России 200 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась в Телеграм-канале телеканала «Москва 24».

В сообщении идет речь, что Дмитрий Нагиев не подтвердил информацию о том, что он перевел крупную сумму денег в качестве поддержки СВО. Телеведущий заявил, что он не делал таких пожертвований, так как не располагает такими размерами финансов.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что режиссер кукольного театра Борис Константинов рассказал о том, что Дмитрий Нагиев совершил денежное пожертвование на нужды российской армии в зоне специальной военной операции в размере 200 миллионов рублей. В скором времени режиссер Борис Константинов заявил, что подобную информацию он не сообщал. Военный аналитик Яков Кедми, написавший в социальных сетях пост о пожертвовании Нагиевым денежных средств на нужды российской армии, удалил данную информацию.