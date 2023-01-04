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Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о таинственном летательном объекте в форме шара, который сбила российская ПВО. Он отметил, что неизвестное устройство летело свободно, подчиняясь только ветру.

Произошел инцидент около 10 часов вечера над Мясниковским районом. Объект пролетал в семи километрах от населенного пункта Султан Салы. ПВО решила его уничтожить, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье местных жителей.

Что из себя представлял летающий объект, сейчас неизвестно. Голубев лишь заявил, что силы ПВО надежно защищают воздушное пространство над Ростовской областью и обеспечивают безопасность граждан. Он также призвал жителей региона не паниковать, так как противовоздушная оборона полностью контролирует ситуацию.

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