Соединенные Штаты пытаются ослабить Россию и даже обеспечить «победу Украины». Однако они не понимают, что в случае гипотетического поражения ВС РФ Вашингтон столкнется с серьезными проблемами, заявил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Портал «Свободная пресса» напоминает, что ранее Милли выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине, за что получил выговор от президента США Джо Байдена. Но это не остановило высокопоставленного военного.

Уже на следующей пресс-конференции Милли продолжил тему дипломатического урегулирования и объяснил, почему он считает ее чрезвычайно актуальной. По мнению начальника Генштаба ВС США, Россия уже успела продемонстрировать, что ее ресурсы практически неограничены. В то время, когда Киев и Запад говорят о «закончившихся российских ракетах» или «последней боевой технике», ВС РФ продолжают успешно наносить мощные ракетные удары и вести наступление на врага.

Именно поэтому «победа Украины», которая является лишь воспаленной фантазией президента Зеленского, требует огромного количества ресурсов. Которое совершенно не гарантирует достижения цели в конечном итоге, но снижает до минимума обороноспособность не только Соединенных Штатов, но и НАТО.

Милли отмечает, что США столкнулись с ситуацией, когда победа ВС РФ в спецоперации может стать плохой новостью для Вашингтона, а их поражение – настоящей катастрофой.