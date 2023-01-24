Начальник Генерального штаба ВС РФ и командующий Объединенными силами на Украине Валерий Герасимов заявил, что со времен Великой Отечественной войны Россия еще не сталкивалась со столь высокой интенсивностью боевых действий. Он напомнил, что именно из-за этого была проведена частичная мобилизация населения.

По словам Герасимова, из-за высокого уровня боевых действий РФ пришлось отстаивать освобожденные в ходе специальной военной операции территории. Чтобы делать это успешно, пришлось мобилизовать резервистов, чего в России не делалось все с той Великой Отечественной.

Командующий СВО заявил также, что на первом этапе возникли некоторые сложности с мобилизационной подготовкой, которая не совсем отвечала нынешним экономическим отношениям, однако все проблемы удалось устранить, хоть делалось это буквально на ходу.

Небывалую интенсивность боевых действий генерал Герасимом связывает с тем, что против российской армии выступает не столько Киев, сколько весь Запад.