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В России разрабатывают различные сценарии продолжения боевых действий на территории Украины. Не исключается и новое наступление. Об этом заявил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов. Его цитирует “Военное обозрение”.

По словам Юсова, российская сторона периодически вбрасывает ложную информацию, чтобы запутать Генштаб Украины. В качестве примера представитель разведки привёл информацию о возможном нападении на Одессу и высадки там десанта. Юсов предположил, что такое развитие событий маловероятно. Однако ВСУ приходится держать недалеко от Одессы часть подразделений, потому что полностью исключать возможность нападения нельзя.

Юсов также отметил, что на фоне информации о возможном скором наступлении российской армии украинские власти ведут переговоры с западными союзниками о новых поставках военной техники.

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