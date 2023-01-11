Российские корабли ушли в бухту Севастополя на переснаряжение. Одновременно с этим существенно возросла активность беспилотных аппаратов, которые проводят разведку в небе Украины, заявила глава пресс-службы оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, это указывает на подготовку ВС РФ к новым массированным атакам на энергетическую инфраструктуру Украины. Не исключено, что дроны также ищут зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции украинской ПВО, чтобы нанести удары и по ним.

Стоит напомнить, что после каждого ракетного удара ВС РФ украинские политики заявляют, что боезаряды у России уже закончились и атаки вот-вот прекратятся. Однако эти прогнозы не только не оправдываются, но и вызывают у украинцев ироничных смех.