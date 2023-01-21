Минобороны Украины закупало провизию для бойцов ВСУ по завышенным ценам, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, проверкой главного военного ведомства уже занялись правоохранительные органы.

Безуглая также отметила, что результаты этой проверки могут оказаться весьма резонансными. Все дело в том, что Минобороны мошенничало с закупками не только продуктов, но и других товаров, необходимых для снабжения армии.

Первым о закупках провизии министерством обороны Украины написал киевский журналист Юрий Николов. Он пояснил, что цены, по которым ведомство приобретает продукты в несколько раз выше рыночных даже в рознице. Именно из-за таких публикаций была начата проверка. Безуглая высказала благодарность журналистам, а также отметила, что в ходе расследования и по его результатам будут учтены все коррупционные риски.