Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Минобороны Украины закупало провизию для бойцов ВСУ по завышенным ценам, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, проверкой главного военного ведомства уже занялись правоохранительные органы.

Безуглая также отметила, что результаты этой проверки могут оказаться весьма резонансными. Все дело в том, что Минобороны мошенничало с закупками не только продуктов, но и других товаров, необходимых для снабжения армии.

Первым о закупках провизии министерством обороны Украины написал киевский журналист Юрий Николов. Он пояснил, что цены, по которым ведомство приобретает продукты в несколько раз выше рыночных даже в рознице. Именно из-за таких публикаций была начата проверка. Безуглая высказала благодарность журналистам, а также отметила, что в ходе расследования и по его результатам будут учтены все коррупционные риски.

Вам может понравиться

РИА Новости: В НАТО решились отправить на Украину именно то оружие, которое просил Киев

Вместо потрепанной и устаревшей техники Североатлантический альянс собирается поставлять Украине боевые машины, о которых она давно просит коллективный Запад, рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц. Он напомнил, что президент Польши

43% опрошенных жителей ФРГ высказались против отправки на Украину танков Leopard

43 процента жителей Германии не поддерживают решение поставлять на Украину танки Leopard 2. Такой результат получился в ходе опроса, проведенного социологическим институтом YouGov. За отправку Киеву боевых машин натовского образца

Рогов сообщил об освобождении Двуречья и Краснополья бойцами ЧВК “Вагнер”

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал изданию “Московский комсомолец” об успешных действиях бойцов ЧВК “Вагнер” под Соледаром. Он сообщил, что “вагнеровцы” освободили два населенных пункта. Сперва они изгнали боевиков