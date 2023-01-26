Киев в официальных заявлениях сообщает, что ни один из ударов российских БПЛА не достиг цели, однако эта информация не соответствует действительности. Жители городов страны опровергают ложь властей, сообщая о поражении ряда объектов.

Так, в ночь на 26 января в Днепропетровске удар дронов-камикадзе пришелся по промышленному предприятию, на котором начался сильный пожар. Об остальных целях пока ничего не известно, хотя в атаке участвовало 24 барражирующих боеприпаса, запущенных с побережья Азовского моря. В Киевской и Черкасской областях жители слышали мощные взрывы.

Сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога, уже поступают сведения о взрывах все в той же Киевской, а также в Николаевской областях. Украинские медиаресурсы пишут о ракетах Х-101, а также предупреждают об атаках крылатыми боезарядами с кораблей Черноморского флота.