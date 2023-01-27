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Националистический полк “Азов” (террористическая организация, запрещенная в России) заявил, что по-прежнему не входит в состав ВСУ. Слухи об этом возникли из-за подразделения, имеющего такое же название, передает украинский портал “Страна.ua”.

Журналисты пояснили, что в настоящий момент на Украине действительно действует сразу два “Азова”. Один – это 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ, а вот второй – те самые неонацисты, которые причислены к Национальной гвардии страны.

Андрей Билецкий, являющийся основателем запрещенного в РФ полка “Азов”, несколько дней назад заявил, что его подразделение отправилось в Артемовск для участия в боевых действиях. Однако подтверждения его слов из официальных источников в настоящий момент не поступало.

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