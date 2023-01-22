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Пакет военной помощи Украине, который согласован в ходе встрече на авиабазе “Рамштайн” в Германии, обойдется Западу в 2,5 миллиарда долларов. Вопреки ожиданиям Киева, он не получит дальнобойные ракеты и тяжелые танки натовского образца.

Даже без этих позиций, на которые больше всего рассчитывала Украина, новый пакет выглядит весьма впечатляюще. Он включает в себя бронеавтомобили, боевые машины пехоты “Брэдли”, “Мардер” и прочие, легкие колесные танки из Франции, системы ПВО, в том числе и ЗРК Patriot, а также боеприпасы для артиллерии и РСЗО.

По мнению военного эксперта Владимира Прохватилова, Киев намерен начать контрнаступление уже в первые дни весны. Подобная помощь от Запада вполне способствует этому, однако западные аналитики уверены, что ВС РФ сумеют уничтожить западную технику и вооружение.

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