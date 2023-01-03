В конце декабря в Сочи официально открыт зимний сезон для туристов. Ежегодно на Новый год и в праздничные дни горнолыжные курорты Красной поляны посещают тысячи россиян, желающих отдохнуть.

И традиционной картиной зимнего сезона в Сочи стали огромные очереди на канатную дорогу, в которых вынуждены стоять любители активного отдыха.

Очевидцы сняли на видео ситуацию, сложившуюся около фуникулера. Автор видеозаписи рассказывает, что туристы, которые хотели полюбоваться красивыми видами со смотровой площадки, попали в огромные очереди.

Автор видеоролика прокомментировал, что это просто очередь из туристов, которые решили поехать на Розу Пик, чтобы забраться на смотровую площадку. Он посоветовал тем, кто тоже хочет съездить в выходные на Красную Поляну планировать около часа дополнительного времени на стояние в очередях.