Румынский Генштаб ВМС прокомментировал странную находку на побережье Чёрного моря. Ранее там нашли обломок ракеты. Сапёры изучили его – обломок оказался безопасным. Позже румынские военные сообщили, что это часть снаряда ракетно-пушечного комплекса “Панцирь-С1”. Об этом пишет РИА “Новости”.

В Генеральном штабе уточнили, что боеприпасов подобных тому, который был найден на берегу моря, на вооружении румынской армии нет. Военные предположили, что в ходе боевых действий на Украине из российского комплекса “Панцирь-С1” был произведён выстрел в северной зоне Чёрного моря. В результате трубка стартера зенитной ракеты упала в воду. А впоследствии на берег её вынесли морские течения.

В Генштабе подчеркнули, что найденная часть ракеты для людей не представляет никакой опасности. Взрывчатых веществ в ней нет. Тем не менее в случае обнаружения новых элементов каких-либо ракет власти Румынии попросили жителей сообщать об этом в силовые структуры.