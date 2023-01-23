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Польша и другие западные государства обещают Киеву помощь в восстановлении после окончания боевых действий. Однако это принесет Украине не столько пользу, сколько разочарование, пишет издание Myśl Polska.

Автор публикации Станислав Белень пояснил, что когда конфликт будет завершен, начнется противостояние на территории самой Украины. Она вполне может превратиться в очаг нового столкновения, так как национальная идентификация будет осуществляться на политике “мести, обиды и реванша”.

При этом воспрепятствовать такому сценарию развития событий не сумеют ни сами украинцы, ни их кураторы из Соединенных Штатов, ни другие западные государства, отметил профессор.

По его словам, разочаруется и Польша, так как украинское руководство используется для чьих-то чужих игр. В результате Варшава не получит ничего и одновременно с этим потеряет выгодное сотрудничество с Россией из-за своих русофобских замашек и вмешательства в конфликт.

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