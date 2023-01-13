Наступивший 2023 год не предвещает ничего хорошего Украине. В этом уверен офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Своё мнение он высказал в статье для издания Consortium News – сообщает РИА “Новости”.

По мнению Риттера, западные союзники Киева, в том числе и Соединённые Штаты Америки, не смогут поддерживать поставки вооружения в прежних объёмах. А та техника, которая была ранее отправлена в распоряжение ВСУ, за время вооружённого конфликта с Россией, по большей части уже уничтожена.

В то же время Риттер не исключил, что и этом году поставки вооружения Украине со стороны стран Запада не прекратятся. Но они станут “весьма ограниченными”, уверен специалист. К тому же западная военная техника может быть уничтожена российскими войсками во время её транспортировки.