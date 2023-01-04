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31 декабря российские ВС нанесли сокрушительный ракетный удар по киевской гостинице Alfavito, которая являлась местом размещения иностранных наемников и натовских военных советников ВСУ. Эту атаку зафиксировало сразу несколько камер видеонаблюдения как снаружи, так и внутри здания, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты выложили в Сеть видеозаписи, по которым можно оценить мощность ракетного удара и степень разрушений. На кадрах одной из них видно, что в результате атаки пострадали даже находящиеся рядом здания. Однако пока не сообщается, какая именно ракета применялась для удара по базе иностранных советников.

Эксперты отмечают, что боезаряд отвесно зашел на цель, благодаря чему даже натовские системы противовоздушной обороны не успели на него среагировать. Авторы публикации отмечают, что после этого удара Запад может задуматься о целесообразности отправки в Киев военных советников, которые всегда будут чувствовать угрозу.

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