Британский таблоид Daily Star опубликовал информацию о звезде сервиса OnlyFans Аелле, которая похвасталась своими исключительными генами. Девушка решила объявить о том, что она может продать свои яйцеклетки, чтобы дети, который родятся из них, были похожи на нее.

Как сообщается в материале издания экс-звезда порноиндустрии и автор материалов о сексе по имени Аелла заявила о том, что в мире должно быть как много больше людей, похожих на нее.

Но так как девушка не собирается самостоятельно рожать и воспитывать детей в обозримом будущем, то она решила «подарить свои прекрасные гены» детям, которые могут родиться путем искусственного оплодотворения у других женщин. Для этого Аелла решила объявить о том, что она готова продать свои яйцеклетки любому желающему.

Звезда OnlyFans сказала, что ее услуги являются платными только из-за того, что процедура забора яйцеклеток ее очень пугает. И за доставленные ей неудобства, девушка и планирует взимать плату. Девушка подчеркнула, что она может поделиться своей «хорошей родословной» и отличным здоровьем с будущим поколением.