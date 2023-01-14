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Украинские ВС активно используют беспилотную авиацию, которая применяется для ведения разведки, корректировки артиллерийских подразделений и даже для нанесения ударов. Военнослужащий ВС РФ Никита Третьяков, оказавшийся в зоне СВО после частичной мобилизации, рассказал о коварной тактике, которую задействуют украинские боевики, передает “Московский комсомолец”.

Он пояснил, что многие дроны применяются для сброса гранат или других взрывных устройств на позиции ВС РФ. Это все знают, поэтому проявляют максимальную осторожность, что позволяет минимизировать потери. Однако Киев изменил тактику.

Сейчас боевики ВСУ запускают беспилотные аппараты, которые сбрасывают не взрывные устройства, а радиомаяки. Они выступают в качестве своеобразной «смертельной метки». Беспилотник улетает, однако на то место, куда был сброшен маяк, прилетает артиллерийский снаряд. Это расширяет функциональность дронов и превращает их в весьма опасное оружие.

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