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С Нового года в Харькове существенно усилилась работа украинских спецслужб по поиску диверсантов и «русских агентов», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на местных жителей.

Они рассказывают, что наиболее безобидными действиями украинских силовиков считаются обыски прямо на улице и досмотр практически всех проезжающих мимо авто. Причем машин довольно много, так как целые районы перекрываются для движения транспорта, чтобы создать своеобразное «бутылочное горлышко».

Сотрудники спецслужб во время таких проверок носят на виду оружие и технические средства, объясняя такой подход «удобством».

Кроме того, после Нового года в несколько раз усилились мобилизационные мероприятия. Мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет) «отлавливают» где угодно – в магазинах, метро или просто на улице. Многие стараются сократить выходы из дома до минимума, чтобы не попасться.

Один из жителей рассказал, что прямо на остановке общественного транспорта «крепкие мужики в форме», называемые «оливками», сидели в автомобиле Duster. В основном, они останавливали молодежь, проверяя документы и задавали вопросы. «Счастливчикам» достались и повестки, по которым в тот же день следовало отправляться в военкомат.

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