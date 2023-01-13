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Киев трижды попытался контратаковать российские ВС и отбить Соледар, но все попытки завершились провалами. Об этом главком ВСУ Валерий Залужный уже доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает «Московский комсомолец».

ВСУ задействовали сразу три бригады, чтобы отвоевать освобожденный российскими войсками город. Однако артиллерия ВС РФ действовала чрезвычайно грамотно. Она отрезала противнику возможность для артподготовки и подавила попытки контрнаступления. В настоящий момент Соледар остается под контролем российских войск, которые готовы к любым сценариям развития событий.

Напомним, что Киев все еще отрицает потерю города, однако даже западные эксперты из «Института изучения войны» (ISW) заявили, что Соледар, вероятнее всего, освобожден подразделениями ВС РФ. Та же судьба может в ближайшие дни ждать и Артемовск, где продолжаются бои.

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