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Украинские ВС потеряли до 500 человек в боях за Соледар 8 января, передает «Московский комсомолец». Издание анализирует последние боевые действия на Донбассе с помощью военных экспертов.

Так, военкор Александр Сладков назвал ключевыми населенными пунктами региона как раз Артемовск и Марьинку. ВСУ продолжают там отчаянное сопротивление, так как оба города имеют для них архиважное значение.

Командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский отметил, что ВСУ попытались использовать объявленное Россией перемирие на Рождество, чтобы захватить отдельные населенные пункты. Они палили из всех видов оружия на нескольких направлениях, но цели не достигли, так как ВС РФ были готовы к отражению атак.

Телеграм-канал «Сводки и Аналитика СВО» предположил, что совсем скоро на Украине начнется крупная операция. Эксперты обратили внимание на изменения погоды, а также на использование РСЗО и тяжелой артиллерии в Харьковской области на Купянском направлении.

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