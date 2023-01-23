Украинские военкоматы творчески подошли к распоряжению президента Зеленского о создании резерва для ВСУ. Сейчас в зону боевых действий с одинаковой вероятностью может отправиться как пенсионер, так и безногий инвалид.

Во Львове сотрудники военкомата нагрянули даже на кладбище, где в этот день хоронили погибшего участника боевых действий. Они дали возможность попрощаться с покойным его друзьям, а затем всем раздали повестки и увезли в направлении военкомата.

Подобные вести регулярно поступают и из других украинских городов. Люди в “камуфляже” устраивают настоящие облавы прямо на улицах и на автомобильных дорогах, в магазинах и общественном транспорте, раздавая повестки, датированные еще прошлым годом.