Решение НАТО передать Украине танки является демонстрацией нежелания Запада признавать российские “красные линии”. Именно поэтому РФ пора предпринимать жесткие меры, переводя Вооруженные силы в режим повышенной боевой готовности, считает военный аналитик Владислав Шурыгин.

Он отметил, что Запад отслеживает все действия РФ и моментально заметит, что атомные подводные лодки вышли в море с баз, а войска переведены в режим повышенной готовности. Для этого нужно вооружить войска и вывести их в определенные районы сосредоточения. Командование в этом случае занимает специально предназначенные штабы, а офицеры переходят на казарменное положение.

НАТО моментально увидит, что Россия в ответ также переходит западные “красные линии”, уверен Шурыгин. Он выразил сожаление, что ни одно их перечисленных выше действий пока не применялось.