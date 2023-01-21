Соединенные Штаты снова обвинили Северную Корею в поставках России оружия и боеприпасов. На этот раз они привели “доказательства” в виде спутниковых фото, на которых в КНДР из России приходит состав с 5 вагонами, грузится и уезжает обратно. Военный эксперт Борис Рожин, прокомментировавший новые обвинения, заявил, что снимки ничего не доказывают.

Они демонстрируют лишь, что между Северной Кореей и Россией ходят грузовые поезда. Ни о каких боеприпасах или боевых системах речь на них не идет вообще. Поэтому обвинения являются такими же необоснованными, как и в прошлый раз.

Эксперт также напомнил, что в распоряжении КНДР имеется множество артиллерийских снарядов, которые были переданы ей Советским Союзом. США ранее тоже отправляли оружие и боеприпасы в Южную Корею и Израиль, а сейчас забирают их и отправляют на Украину для своеобразной утилизации. Поэтому даже если Москва и получает снаряды от КНДР, что практически невозможно доказать, она делает ровно то же самое, что и Вашингтон. Впрочем, у РФ имеется свое оружие с боеприпасами, резервы которых исчерпаются нескоро. Несмотря на прогнозы “аналитиков” Запада, в которых постоянно сообщается обратное.