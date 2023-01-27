Российские ВС уничтожили несколько украинских зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщило Минобороны РФ. “Московский комсомолец” отметил, что обнаружить ЗРК противника смогли разведывательные подразделения.

Именно они и дали целеуказание для оперативно-тактического комплекса “Искандер”, нанесшего сокрушительный удар по системе ПВО Украины. Мощный взрыв уничтожил сразу две пусковые установки ЗРК, а также вывел из строя расположенные рядом машины, используемые для его обслуживания.

Напомним, что российские ВС 26 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. Ему предшествовала атака с использованием беспилотных аппаратов “Герань-2”, которые помогли обнаружить системы ПВО противника и получить их точные координаты.