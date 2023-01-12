Обозреватель «Московского комсомольца» Михаил Ростовский прокомментировал назначение генерала Валерия Герасимова на должность командующего Объединенными силами и смещение с этого поста Сергея Суровикина. Напомним, что «генерал Армагеддон» сейчас является заместителем Герасимова.

Военные эксперты и блогеры, западные аналитики сейчас утверждают, что замена произведена для расширения масштабов специальной военной операции и скорейшего решения вопроса с обстрелами Донбасса. Однако официально Минобороны РФ ничего такого не сообщало.

По словам Ростовского, президент РФ Владимир Путин не намерен объяснять, почему была произведена замена командующего СВО Суровикина, который вошел в девятку «политиков года».

«Проводя СВО, Путин исходит из принципа (а также из практики) своего абсолютного доминирования на российской политической сцене. Еще один принцип, которым сейчас руководствуется ВВП: «тишину любит» не только дипломатия, но и планирование военных действий», – написал автор публикации.

Также он отметил, что Кремль настроен на скорейшее завершение специальной военной операции, поэтому назначение Герасимова вполне может быть связано именно с достижением этой цели.