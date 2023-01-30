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Всю минувшую неделю мир обсуждал тему отправки на Украину британских, немецких и американских танков. Решение об этом уже принято, поэтому теперь существует лишь один способ достичь полной демилитаризации Украины – предпринять шаги, чтобы Западу было некуда направлять новые виды вооружений, пишет “Московский комсомолец”.

Авторы публикации напоминают недавнее заявление замглавы Госдепа Виктории Нуланд о переговорах между Украиной и РФ, а также о смягчении санкций для Москвы, если она пойдет на этот диалог. Также свои 4 шага к достижению мира представил аналитический центр RAND, не упомянувший, правда, главный шаг – прекращение поставок оружия.

Из этих высказываний можно сделать вывод, что даже в случае поражения Киева Западу жизненно важно сохранить Украину хоть в каком-нибудь виде, чтобы потом начать игру заново. Россию такой подход не устраивает. Так как даже если от Украины останется малая и полностью демилитаризованная часть, США и НАТО снова начнут строить на ее обломках новую “анти-Россию”.

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