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Немецкие танки снова идут на Россию, но НАТО по-прежнему заявляет, что стороной конфликта не является, пишет “Московский комсомолец”. Так журналисты издания прокомментировали решение Германии отправить в Киев 14 своих боевых машин “Леопард 2”, а также разрешить реэкспорт другим государствам.

Авторы отмечают, что в первые месяцы конфликта на Украине НАТО заявлял, что не является стороной конфликта, так как передает только оборонительное вооружение да разведывательные данные.

Затем Киев начал получать наступательное оружие, но Альянс снова нашел отговорку. Он, мол, не поставляет тяжелую технику и поэтому снова не участвует в конфликте на Украине. В результате на русскую землю вновь движутся немецкие танки, а НАТО тем временем придумывает новую причину, по которой он якобы не является стороной противостояния.

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