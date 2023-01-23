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Реактивный артиллерийский дивизион Южного военного округа ВС РФ успешно действует в зоне ВСУ. Мобилизованные бойцы, которые уже освоились и мастерски управляют реактивной системой залпового огня “Торнадо-Г” крушат позиции украинских националистов, уничтожая командные пункты, опорники, скопления живой силы противника.

Командир дивизиона рассказал, что “Торнадо-Г” с большого расстояния может поражать и более масштабные цели. К ним относятся крупные склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, ангары с техникой, другие военные объекты.

Цели для реактивных систем залпового огня обнаруживают отряды разведчиков, которые действуют на острие, а также беспилотные аппараты, часами кружащие над заданным районом. Последние также корректируют огонь, что дает возможность точно уничтожать объекты ВСУ.

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